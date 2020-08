Domani sarà svelata la terza maglia della Fiorentina. E qualche dettaglio già filtra…

Domani sarà svelata la terza maglia della Fiorentina per la stagione 2020/2021, griffata Robe di Kappa. Dal video anticipazione pubblicato dalla stessa ACF, si intuisce come sia ispirata alla bandiera del Patrono di Firenze, San Giovanni Battista, ovvero una croce bianca su sfondo rosso in onore al vessillo della Repubblica di Firenze degli inizi del XII Secolo.

