Terracciano: “Vlahovic darà sempre il massimo. Venezia? Sarà una battaglia”

Pietro Terracciano ha rilasciato un'intervista molto interessante toccando vari temi. Da Vlahovic al Venezia, ecco le sue parole

"Su Vlahovic sono cose che non mi riguardano ma sicuramente darà il 100% fino all'ultimo. Contro il Venezia sarà una partita molto difficile, ci aspetta una battaglia. Mi dispiace per Drago, io intanto darò il massimo come ho sempre fatto quando sono stato chiamato in causa. Questa squadra ha delle basi importanti, potrà arrivare in alto".