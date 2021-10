Firicano: “Con Vlahovic trattativa moderna. Italiano? Sta cambiando la difesa”

Aldo Firicano, ex difensore della Fiorentina, ha commentato così il caso Vlahovic e il lavoro difensivo di Italiano

Aldo Firicano, ex difensore della Fiorentina, è intervenuto durante la trasmissione Artemio su Radio Toscana. ecco il suo commento sul caso Vlahovic: " L’importante che non diventi un problema, che si risolva come una trattativa, chiamiamola così, moderna, ma non si arrivi a una rottura definitiva. Poi mai dire mai: se per esempio la Fiorentina a fine anno arrivasse a qualificarsi in Europa potrebbero anche cambiare le carte in tavola".