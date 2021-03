Terracciano: “Dispiace perdere in questo modo. Classifica? Non va guardata”

Il portiere viola Pietro Terracciano ha parlato al sito ufficiale gigliato dopo Fiorentina-Milan: “Dispiace perdere in questo modo. Abbiamo dato prova di forza e di unione, però poi quando non porti punti a casa c’è grosso rammarico. Dispiace per Dragowski, speriamo non sia nulla di grave. Il mio compito è farmi trovare, spero di farlo al meglio. Questa partita deve darci ottimismo per il futuro, possiamo giocarcela con tutte. Non dobbiamo guardare la classifica, ma fare un percorso importante che abbiamo intrapreso.”.

