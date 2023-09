Terracciano: “Alternanza? Non ho bisogno di stimoli esterni. Vittoria di cinismo”

Nel post partita di Udinese-Fiorentina, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il man of the match viola, Pietro Terracciano: "E' stata una partita dura, il cinismo deve fare parte del nostro percorso di crescita perché non si possono sempre creare 10 palle gol, ma vittorie come quella di oggi fanno parte del percorso che ci siamo prefissati. Da inizio anno sappiamo che la gente ci chiede uno step in più, e noi dobbiamo accontentare sia i tifosi che noi stessi. Come atteggiamento, la voglia c'è sempre stata, poi i passi falsi sono fisiologici.