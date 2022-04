Terraccano/2: “Con Rosati legame più forte. Futuro? Sarei felicissimo di restare”

"Se da entrambe le parti ci sarà la volontà di andare avanti insieme per me non ci saranno problemi." Terracciano strizza l'occhio alla Fiorentina

Redazione VN

La lunga intervista al Pentasport di Pietro Terracciano prosegue così:

"Rimpianti su un gol? Il primo di Empoli mi ha lasciato l'amaro in bocca, rosico a prendere un gol così. Il portiere è un ruolo talmente delicato che puoi fare anche un sacco di parate, ma la gente si ricorderà sempre un tuo errore"

Sulla comunicazione: "Siamo una squadra che tiene in mano il pallino del gioco, è importante comunicare. Tra noi e i difensori c'è un legame forte e questo ci aiuta. Futuro? Spero di riuscire a concludere al meglio la stagione. Altri discorsi verranno fatti in estate, senza troppe pressioni. Non sono il tipo che va a bussare alla porta per il rinnovo. Se da entrambe le parti ci sarà la volontà di andare avanti insieme per me non ci saranno problemi. Sarei felicissimo di restare, qua sto bene."

Rapporto con i compagni: "Il legame più forte ce l'ho con Rosati. E' una persona fantastica, per il gruppo: dà una grossa mano a tutti noi. Io sono il primo a chiedergli consigli perchè questo mi aiuta a migliorare. Io con i portieri sono stato sempre bene con tutti, la competizione non l'ho mai vista come una guerra, alla fine decide l'allenatore."

Pochi gol in attacco?: "Abbiamo giocatori veramente forti, c'è poco da dire. C'è un momento in cui fai più fatica a segnare però anche solo con gli assist si può contribuire."

Sui cori razzisti a Bergamo: "Non voglio generalizzare su tutta la tifoseria. In quel momento ti toccano, ma magari ti danno anche una spinta per far meglio. E' una cosa iniziata e finita lì, ho cercato di lasciare un messaggio. Se lo rifaranno, mi scivoleranno addosso come quella volta"

Doppio binario Europa-Coppa: "Ripeto, la nostra forza è che andiamo in campo per vincere sempre. Il risultato all'andata contro la Juve deve farci ragionare poco. Qualunque fosse stato il risultato, saremmo andati comunque a Torino per fare la partita e vincere."