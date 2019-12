Terminato il summit di mercato al Centro Sportivo. Ecco come è andata

Terminato in questo momento, al centro sportivo Davide Astori, il summit di mercato di cui già ieri parlava Daniele Pradè. Riunione importante, che è servita per gettare le basi della prossima finestra di mercato invernale. Hanno presenziato tutte le alte cariche della società viola, oltre al tecnico ed al d.s., Joe Barone, Giancarlo Antognoni, più i due ex giocatori Dario Dainelli e Alberto Aquilani, uno dirigente e l’altro nello staff di Iachini. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Violanews, è emersa la volontà di rinforzare la squadra in tutti i reparti, anche spendendo il famoso tesoretto dei 30 milioni risparmiato in estate. Petagna è un giocatore da tenere d’occhio per l’attacco gigliato. Oggi con il procuratore Beppe Riso sono avvenuti i primi contatti, che presumibilmente proseguiranno nei prossimi giorni.

13.52 Arrivato anche l’agente Beppe Riso, procuratore di svariati giocatori, come il viola Sottil, o gli obbiettivi Petagna e Zanellato.

14.13 Dario Dainelli ha lasciato il centro sportivo.

14.28 Si vede anche il giovane viola Tofol Montiel

15:02 L’arrivo del laterale Aleksa Terzic

16:02 Intanto la squadra gigliata si è spostata verso l’Artemio Franchi per svolgere l’allenamento pomeridiano

16: 48 Beppe Riso ha lasciato il Centro Sportivo Davide Astori, le indiscrezioni sull’esito dell’incontro odierno