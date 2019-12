INDISCREZIONE VN: Iachini punterà su Sottil, escluso il prestito. Contatti in corso per Petagna

Secondo quanto appreso dalla redazione di Violanews.com, dall’incontro odierno con Beppe Riso è emersa la volontà di continuare a puntare su Riccardo Sottil. Al momento è quindi escluso un eventuale prestito, nei prossimi giorni si continuerà a parlare del rinnovo di contratto. In data odierna sono stati inoltre effettuati dei contatti esplorativi per Petagna, anche lui gestito da Riso. Rimane quindi una pista percorribile per l’attacco gigliato, pur non essendo il primo nome della lista per Pradè e Barone.