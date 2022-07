Teotino: “Mercato viola da applaudire, ma critiche giuste alla gestione passata”

Jovic in particolare desta curiosità per le prestazioni di giugno in Nazionale

"Fino a un mese fa sembrava che la Fiorentina avesse fatto scelte sbagliate, acquisiti doppioni e calciatori che non valevano la pena. Il mercato viene ora da una stagione di slancio con Italiano e finora i viola hanno speso soldi veri, prendendo tanti giocatori. Non mi sento di criticare l'operato della società: penso che tutte le scelte fatte siano buonissime. Jovic è potenzialmente un grande acquisto che non si è trovato a Madrid, ma in Nazionale a giugno ha fatto vedere ottime cose. Questo mercato della Fiorentina finora è solo da applaudire, ferme restando le critiche alla gestione fatta prima".