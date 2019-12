Teotino sicuro: “Iachini non ha lo spessore per guidare la Fiorentina”

Sono ore frenetiche in casa Fiorentina, con il comunicato dell’ingaggio di Iachini in qualità di guida tecnica arrivato soltanto pochi minuti fa. Già nel tardo pomeriggio, a trattativa pressoché ultimata, sono arrivati i primi commenti sulla sua candidatura. “Non credo”, ha detto Gianfranco Teotino, ex capo della comunicazione del club viola, “che Iachini abbia il profilo giusto per guidare una società importante come la Fiorentina”. Un giudizio tra i tanti poco convinti dell’ex tecnico dell’Empoli (ne hanno parlato con sfumature diverse anche Graziani, Brovarone e Agroppi). La fonte è Radio Sportiva.