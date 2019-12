Agroppi a VN: “Iachini? Fallirebbe anche Gesù Cristo. Commisso inesperto, i soldi non bastano”

La Fiorentina volta pagina. Sta per iniziare l’era di Giuseppe Iachini (si attende solo l’ufficialità). Abbiamo intervistato Aldo Agroppi, allenatore dell’ex centrocampista a Firenze nella stagione 1992-93.

Partiamo dall’esonero di Vincenzo Montella. Scelta giusta?

Ci sono esoneri comprensibili, altri molto meno. Il presidente ha il dovere di difendere l’allenatore finché può, ma quando comincia la contestazione e le sconfitte sono continue anche il presidente deve rassegnarsi. Contro Inter e Roma non ho visto grosse colpe di Montella perché mancavano i due migliori giocatori. Inoltre non è stato acquistato un attaccante vero, non ho capito questa scelta. Il futuro è Chiesa, ma sta vivendo un brutto presente. Uno perde la testa quando passa dalla Primavera alle prime pagine dei giornali. Consiglio a lui e a suo babbo di non leggere i quotidiani. E’ una stagione balorda, ma il suo valore non si discute. Tornando a Montella, l’esonero è stato inevitabile, ma ingiusto. La squadra è scarsa, neanche Gesù Cristo farebbe il miracolo. I giocatori buoni sono tre: Castrovilli, Chiesa e Ribery. Come fai a vincere?

Anche Daniele Pradè è entrato nel mirino della critica. Cosa ne pensa?

Non voglio entrare nel merito. Il miglior direttore sportivo è Sartori dell’Atalanta. Parlo dell’attaccante. Se cedi Simeone, deve avere subito il rimpiazzo. Non puoi acquistare Ribery che non è un centravanti. Dov’è l’attaccante capace di segnare almeno 20 gol? Bernardini diceva: una squadra deve avere un grande attaccante, un grande centrocampista e un grande portiere. La Fiorentina non ha niente. Dragowski ci ha messo mezz’ora ad andare giù in occasione del gol di Pellegrini, Pezzella non ha il fisico per fermare un centravanti e dell’attaccante ho già parlato.

Che idea si è fatto di Rocco Commisso?

Ha fatto tanti soldi nel campo delle telecomunicazioni, ma il calcio è un’altra cosa, non è per tutti. Spesso è in prima pagina, ma i presidenti devo apparire il meno possibile. I tanti soldi non bastano. Prima di tutto serve un presidente presente tutti i giorni. Si gestisce la situazione per telefono? Roba da ridere. Che esperienza ha del calcio italiano? Pensa di poter cambiare il calcio con i soldi, ma la Fiorentina, quando ha fatto bene, aveva grandi calciatori. E’ inesperto. Serve un uomo di grande personalità. L’allenatore era diventato amico dei giocatori e dei giornalisti, altro che personalità.

A proposito di allenatore, sta per arrivare Giuseppe Iachini che Lei conosce molto bene. Scelta giusta?

Non so se dirgli ‘Vai’ o ‘Aspetta’. Ho già detto che fallirebbe anche Gesù Cristo. Bisogna prepararsi per la prossima stagione. Alla Fiorentina serve ghigna, ci sono persone troppo buone tra cui Antognoni. Chi gestisce la società?

Ok pensare alla prossima stagione, ma c’è più di metà campionato da disputare e la classifica della Fiorentina è deficitaria.