Teocoli: “Cedere i big sempre alla Juventus non fa bene alla Fiorentina”

L'opinione del tifoso rossonero

Teo Teocoli , comico e attore nonché tifoso rossonero, ha parlato a Lady Radio: "Giocare contro Ibrahimovic non esiste, tutti aspettano perché può fare qualsiasi cosa con il pallone tra i piedi. È un grandissimo campione e quando ci sono ancora questi personaggi il calcio vive. Ribery è come lui, ama il calcio e pur di giocare andrebbe ovunque.

Questa serie di cessioni di grandi giocatori alla Juventus non fanno bene alla Fiorentina, ora si parla anche di Vlahovic, mi dispiace che i viola si privino di campioni nati nella propria squadra. La Fiorentina dovrebbe riuscire a fare un passo in avanti e tenere i grandi giocatori per fare il salto di qualità".