Cucci: “A Commisso auguro di non perdere i top. Italiano? Si vede il suo lavoro”

L'opinione del decano del giornalismo italiano

Italo Cucci , decano del giornalismo italiano, ha parlato a Lady Radio: "La Fiorentina cerca di mantenere una sua fisionomia e deve cercare di difenderla. I tifosi viola sono sempre quelli di sempre, mi augurerei per Commisso che ci fosse un passo in avanti nella serenità e nell'autonomia che appena c'è un giocatore buono te lo portano via.

Con Italiano sono preoccupato, l'ho accolto benissimo e spero non mi faccia fare brutta figura. Potrebbe avere qualche punto in più, ma il suo lavoro si vede. Con tutti questi maestroni fa piacere vedere un allenatore come lui. Vlahovic? I procuratori sono brutti e cattivi, ma la volontà finale è del giocatore. I calciatori devono dotarsi di una personalità umana, mi dà fastidio quando tutti si riduce al campo. Il ragazzo ha avuto offerte congrue per restare, dovrebbe essere capace di ragionare con la sua testa e non seguire solo i diktat degli agenti. I presidenti ricchi sono pericolosi, non hanno rubato per fare soldi e conoscono il loro valore, quando capiscono che la situazione li porta a disperderli se ne vanno".