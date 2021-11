Benassi: “Io e Biraghi come Cip e Ciop. Terzino? Italiano è un pazzo”

Verso Fiorentina-Milan parla il centrocampista viola

" Sto bene sia fisicamente che mentalmente. Durante la sosta abbiamo lavorato molto bene, sono contento. Sembra ieri, ma in realtà sono già passati cinque anni da quando sono arrivato a Firenze, infatti sono tra i più 'anziani' della squadra. Io e Biraghi siamo come Cip e Ciop , siamo arrivati insieme, siamo amici da tanto tempo, un legame che ci aiuta anche nel nostro lavoro.

Duttilità tattica? È una cosa positiva, ma il mio ruolo è la mezzala, poi in base alle esigenze do la mia disponibilità al mister. Non avevo mai giocato da terzino, dopo l'Inter ho detto a Italiano che è un pazzo a fare una cosa del genere in una partita così importante, lui ha risposto che era sicuro che avrei fatto una buona gara e allora l'ho ringraziato.