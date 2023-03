Tentoni: “Cremonese-Fiorentina? Tante insidie, viola non possono sbagliare”

"In pochissime occasioni la Cremonese quest'anno non ha fatto la prestazione, ma se fai buone partite e non porti a casa punti significa che ci sono delle problematiche. Per potersi salvare serve un centravanti da doppia cifra e la Cremonese non ce l'ha. Domenica è la Fiorentina che ha più da perdere, dovrà stare attente alle ripartenze dei grigiorossi, è una partita con tante insidie, che si vince di testa e i viola non possono sbagliare. Jovic e Cabral? Due ottimi attaccanti. L'alternanza può aver creato problemi a entrambi, per un attaccante è importante avere continuità, sia di prestazioni che fisico".