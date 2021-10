Telese: “Commisso presidente ambizioso. Alla Fiorentina non fanno regali”

Luca Telese ha parlato della partita di domani tra Fiorentina e Cagliari, sostenendo anche il lavoro fatto da Commisso

Poi su Commisso: "Commisso è un presidente molto ambizioso, ma deve creare una solidità nella dirigenza e nello spogliatoio. Alla Fiorentina non arrivano regali a livello arbitrale. Quindi è difficile stare nelle posizioni alte della classifica. A me Commisso piace, perché è verace. Anche se non azzecca un congiuntivo si fa capire. Con Vlahovic non penso che sia stato lui a spezzare il legame, il giocatore aveva già deciso".