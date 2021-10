Aquilani: “Grande partita, orgoglioso di questi ragazzi”. Su Italiano…

Il commento a caldo dell'allenatore: "Squadra concentrata dal primo all'ultimo minuto, dispiace un po' per la rete subita"

Alberto Aquilani, tecnico della Primavera oggi vincitrice in campionato per 2-1 contro il Pescara, ha preso la parola a fine gara. Queste le sue dichiarazioni: "I ragazzi hanno fatto anche oggi una grande partita. Gara complicata su un campo che non ci dà grandi vantaggi perché le dimensioni non sono così grandi e quindi si riducono gli spazi, diventa un po' più difficile. Squadra concentrata dal primo all'ultimo minuto, dispiace un po' per la rete subita. L'atteggiamento dev'essere quello di una squadra che non vuol subire reti però proviamo sempre a giocare e quando vinci va sempre bene. Loro sono una buona squadra, tosta e organizzata. I ragazzi sono entrati in campo con il piglio giusto, consapevoli che la fame non debba mai mancare. Sono stati bravi".