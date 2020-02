Tè calmante e bistecca ben cotta: Nedved e Lapo Elkann, rimandati in cucina

Sono ore di veleni, strascichi e nervosismi. Il fastidio di Rocco Commisso nei confronti degli arbitri è forte. Non solo per la direzione arbitrale di Torino. No, quella è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Sono settimane che la Fiorentina tollera, in silenzio, errori più o meno grandi che condizionano i risultati delle partite. Il materiale tecnico per analizzare la vicenda non manca, per questo motivo pur di strappare qualche sorriso spostiamo un po’ l’attenzione dei tifosi viola.

Ha fatto rumore lo scambio fra Rocco Commisso e Pavel Nedved, che ieri si sono punzecchiati più volte. Bene, il dirigente juventino ha invitato il presidente viola a prendere un tè prima di fare certe dichiarazioni a fine partita (LEGGI QUI). Un invito o un consiglio assolutamente da rifuggire. Lo sanno tutti che nel tè c’è la caffeina, uno stimolante naturale. Viene naturale pensare che, se mister Rocco avesse bevuto anche questa bevanda, avrebbe potuto anche dire qualcosa di più. Pavel, che hai detto? Semmai era la camomilla la soluzione per provare a placare i nervi, ma l’affanno di dover difendere la propria società lo ha fatto confondere.

Che dire dell’uscita di Lapo Elkan (LEGGILA)? Su Twitter, con formula chiaramente provocatoria, ha ordinato una bistecca ben cotta. Specificare il grado idea di cottura del piatto fiorentino per eccellenza è perfino superfluo. Ma non lo sa il discendente del casato sabaudo che la ciccia troppo cotta fanno fatica a masticarla pure gli animali che si nutrono di avanzi? La Fiorentina è tornata da Torino con un passivo pesante, ma ad essere rimandati nella materia cucina sono i due cuori bianconeri. Due errori così ravvicinati sono da matita blu. Forse perfino di più di quelli dell’arbitro Pasqua.