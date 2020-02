Nedved risponde a Commisso: “Smettano di creare alibi sulle vittorie della Juve”

Pavel Nedved, dirigente della Juventus, ha parlato ai microfoni di Dazn, rispondendo a Commisso:

Abbiamo vinto meritatamente, abbiamo messo di più sul campo. Commisso? Non sono io a dover rispondere. Si sta parlando troppo del fatto che la Juve non vince con merito, dobbiamo smettere di creare alibi sul fatto che la Juve non vince giocando bene.