Tanti auguri, Unico Dieci! Compie gli anni oggi Giancarlo Antognoni, il simbolo della Fiorentina

Tanti auguri di buon compleanno a Giancarlo Antognoni, il simbolo della Fiorentina. L’Unico Dieci compie oggi 66 anni essendo nato a Marsciano il 1° aprile 1954. Giocatore, dirigente, all’occasione anche allenatore. Antognoni ha fatto tutto per la Fiorentina, soprattutto non l’ha mai tradita per altre società. Dalla redazione di Violanews.com i più sinceri auguri di buon compleanno.