Tanti auguri a Moreno Roggi: 70 anni tondi tondi per la Gloria Viola

Compleanno importante per un componente importante della storia della Fiorentina: oggi Moreno Roggi, ex terzino viola negli anni Settanta, compie appunto settant'anni. Nato il 24 marzo 1954 a San Miniato, Roggi ha esordito in maglia gigliata con Liedholm in panchina e ha puntellato la difesa per sei anni, rimanendo legato alla maglia e alla piazza. Dopo la Fiorentina una stagione all'Avellino e poi, anche per via di un brutto infortunio, il passaggio alla vita da dirigente e poi a quella da procuratore, ottenendo anche il tesserino da giornalista e guidando la stessa Fiorentina per un breve periodo con Cecchi Gori, con cui sorsero delle incompatibilità.