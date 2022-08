Tafferugli prima di Fiorentina-Twente. Quattro olandesi denunciati

Se la vigilia di Fiorentina-Twente è stata estremamente tranquilla dal punto di vista dell'ordine pubblico, lo stesso non si può dire del giorno della gara. Qualche ora prima del fischio d'inizio, infatti, si sono registrati alcuni scontri fra tifosi olandesi e forze di polizia. Un gruppo di circa 70 supporter ospiti aveva infatti sbagliato itinerario nel percorso verso lo stadio e ha tentato di forzare un cordone di polizia in zona passerella di Campo di Marte. Le forze dell'ordine hanno quindi dovuto effettuare una carica di alleggerimento nella quale 4 tifosi sono rimasti contusi. Assisteranno alla partita, ma, si precisa da fonti di polizia, sono stati identificati e verranno denunciati dalla Digos per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, oltreché sottoposti a procedura di Daspo. Lo comunica Il Tirreno.