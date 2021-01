TABELLA: gli “strani” numeri di Napoli-Fiorentina

Al netto dei tanti errori commessi dalla Fiorentina e di un atteggiamento da condannare – soprattutto per la mancata reazione – bisogna ammettere che il 6-0 di ieri è un punteggio bugiardo. O quantomeno molto severo. Qui sotto vi proponiamo la tabella con le statistiche ufficiali della partita (fonte Lega Serie A) e come si nota molti dati sono in equilibrio, a partire da possesso palla e tiri, anche se gli azzurri hanno centrato più volte lo specchio. Addirittura la Fiorentina si fa preferire per possesso palla nella metà campo avversaria, numero di corner e passaggi in avanti. Ma purtroppo il dato che conta davvero è il risultato finale.