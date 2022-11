TABELLA – Contratti in casa Fiorentina, quante scadenze importanti nel 2024

Durante la sosta per i Mondiali in Qatar, il calciomercato inizia già ad essere uno dei principali temi di discussione tra i tifosi della Fiorentina, tra i primi nomi in entrata e voci su imminenti cessioni. Per questo, vi proponiamo di seguito una tabella che racchiude tutte le situazioni contrattuali dei giocatori nella rosa della Fiorentina. Sono in tanti ad avere la scadenza nel 2024: