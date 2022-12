Svolta in arrivo in Serie A: nuova regola riguardante le divise da gioco

In arrivo importanti novità riguardo alle maglie da gioco in Serie A

Il portale Calcio e Finanza anticipa una novità in arrivo sulle maglie da gioco per i club di Serie A. Il nuovo regolamento per le divise dei calciatori, che sarà introdotto nel 2023/24 prevede una serie di modifiche rispetto a quello attuale che porterà ad alcuni cambiamenti per i club sulla produzione dell’abbigliamento indossato dai calciatori durante le varie partite.