Supercoppa, che caos: Lazio e Fiorentina club poco noti. L’Arabia ci ripensa?

La Supercoppa Italiana sarà una delle tante competizioni che la Fiorentina giocherà questa stagione. Il Corriere della Sera però, riporta una novità che avrebbe dell'incredibile. Infatti, la stessa Arabia Saudita non sarebbe convinta di organizzare quella di quest'anno. Il motivo? A causa di due outsider che sembrano essere meno note al pubblico internazionale, cioè Fiorentina e Lazio. La proposta sarebbe quella di far giocare la Supercoppa Italiana a febbraio per distanziarla con quella spagnola. Inter e Napoli, impegnate con la Champions League avrebbero già detto di no.