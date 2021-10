Sudamericani in volo: Nico e Quarta in Italia stasera, per Torreira e Pulgar…

Martinez Quarta e Nico Gonzalez già stasera in Italia, Pulgar e Torreira a Firenze solo domani

Come riporta Radio Bruno, i quattro sudamericani della Fiorentina sono di ritorno in Italia dopo gli impegni fittissimi con le rispettive nazionali, ma non torneranno tutti insieme a Firenze.

Per quanto riguarda gli argentini, Nico Gonzalez e Martinez Quarta atterreranno a Roma stasera alle 23 mentre sarà un po' più lunga l'attesa per vedere nel capoluogo toscano Torreira e Pulgar. L'uruguaiano e il cileno saranno in Italia all'ora di pranzo e si metteranno a disposizione di Vincenzo Italiano per l'allenamento in notturna di domani.