Subito esordio per Benassi. ll viola in prestito in campo nella sconfitta azzurra

Il centrocampista in prestito dalla Fiorentina mette minuti nelle gambe

Neanche il tempo di arrivare che Marco Benassi ha già effettuato il suo esordio con la maglia dell'Empoli. Il viola in prestito, arrivato alla corte di Andreazzoli neanche 48 ore fa, è entrato all'81esimo minuto, nella sconfitta dei toscani per 4-2 ai danni della Roma. Una manciata di minuti, quindi, per il centrocampista che ha avuto modo anche di prendersi il primo cartellino giallo della sua nuova avventura Clicca qua per i risultati del weekend di Serie A