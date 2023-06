Stramaccioni consiglia: “Fiorentina, meglio pochi ma buoni. Dia o Retegui? Vi dico la mia”

Poi ha proseguito: "Retegui non è ancora un top ovviamente, ma purtroppo oggi si deve essere realistici e dire che i top a Firenze non possono venire. L'attaccante azzurro è giovane e ha grande temperamento anche se ancora deve migliorare su diversi aspetti. E' sicuramente un profilo medio alto su cui si può puntare. Dia? L'ho osservato anche al mondiale e posso dire che è un giocatore di grandissima potenzialità. Attualmente lo valuto ad un livello superiore rispetto a Retegui, essendo anche più affermato. Passando al lato tattico secondo me fa fatica a giocare da solo e preferisce giocare con un attaccante a fianco. Andrebbe poi incastrato in un gioco più di palleggio come quello di Italiano essendo invece lui un giocatore più da spazi aperti. Resta comunque al pari di Berardi una grandissima occasione in questo mercato. Futuro di Amrabat? E' un giocatore che a centrocampo da grandissimo equilibrio, anche se non è così pulito in uscita palla. Italiano secondo me potesse prenderebbe un giocatore più alla Rodri, tanto per fare un esempio di un top del ruolo. Calcio in Arabia? So che lo stato vuol far si che ogni squadra abbia il proprio giocatore top. Con gli ingaggi elevatissimi che propongono sono una variabile importante per il calciomercato di quest'anno".