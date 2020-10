Stovini: “Rimonta inammissibile, ma Iachini non c’entra niente”

Intervenuto a Lady Radio, l’ex difensore, nonché tifoso viola, Lorenzo Stovini, ha parlato così del difficile momento della Fiorentina:

Una squadra avanti 2-0 non può farsi rimontare, è inammissibile. Tutti criticano Iachini, ma la difesa era quella titolare, eppure è stata imbarazzante. La squadra ha avuto un atteggiamento sbagliato e lo Spezia avrebbe meritato i tre punti. Rapporto tra allenatore e squadra? Se vinci 2-0, non si fanno figure come quella di Cesena, anche se sei in rotta col mister. Iachini non c’entra niente. La gara contro l’Udinese non sarà per niente facile. La rosa è ottima, ma i giocatori devono essere schierati nei loro ruoli. Non è stato acquistato un attaccante, ma ce ne sono tre. Uno deve sempre partire titolare.