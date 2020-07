Stovini: “Il compitino non basta più, se resta Iachini è più dura. Commisso dia un segnale”

Intervenuto a Radio Sportiva, Lorenzo Stovini ha parlato anche di Fiorentina, l’ex difensore non ha vestito in carriera la maglia viola, ma si è sempre dichiarato tifoso dei colori gigliati: “Che fare di Iachini? Ha fatto un buon lavoro, ha salvato la Fiorentina ma non era un compito così difficile… Ormai sono anni che la Fiorentina non arriva in zona Europa, dopo il cambio di società quest’anno vedremo se la società manterà le promesse. Bisogna tornare a fare cose importanti, non solo il compitino e se resta Iachini, in quest’ottica la vedo dura. Serve un segnale forte da parte di Commisso, l’anno scorso fu quello di tenere Chiesa, quest’anno per dare il via ad un progetto importante”.

CECCHI: “LA CONFERMA DI IACHINI SAREBBE DEVASTANTE”