Ospite negli studi di Radio Bruno, il giornalista Stefano Cecchi ha parlato dell’attualità viola: “Fiorentina nella stanza dei bottoni? Io con i poteri forti non voglio avere nulla a che fare, tifare Fiorentina vuol dire essere restii al potere. Il rispetto ci si guadagna sul campo”. Su Iachini: “Era quello che cercavamo dopo Montella, non gli abbiamo chiesto danza e bel gioco ma una salvezza tranquilla. Ripartire con lui sarebbe però devastante: a Iachini vogliamo bene, se restasse faremo tutti il tifo per lui ma se dovessi scegliere non lo confermerei per lo stesso motivo per cui abbiamo confermato Montella l’anno scorso, ossia che parte della piazza non lo vuole più. Per il prossimo anno vorrei aprire il cassettino dei sogni, ma non Spalletti”. Sui possibili sostituti: “Ok Benitez, perché ha un’idea di calcio e una credibilità internazionale che in molti non hanno. Il Napoli di Sarri nasce su quello seminato negli anni da Benitez, che aveva convinto Higuain, Albiol e altri campioni a trasferirsi in azzurro. Le squadre nascono dalla chimica tra giocatori e allenatore: mi auguro che chi fa calcio in Fiorentina abbia le idee chiare, sia sul tecnico che sulla rosa da consegnargli. Non puoi prendere un allenatore da 3-5-2 e tenere Chiesa, perché in quel modulo non ha ruolo visto che non è né un esterno, né una seconda punta”.

ARBITRI E VAR, QUANTI ERRORI DOPO LA SOSTA! FIORENTINA PENALIZZATA