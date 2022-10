Stasera al Franchi scende in campo anche… Berrettini

Ci sarà anche Matteo Berrettini in campo stasera al Franchi. Il tennista italiano, attuale numero 16 al mondo, riceverà le Chiavi della Città dal sindaco Nardella sul campo nel prepartita di Fiorentina-Lazio. L'appuntamento è fissato intorno alle ore 19,30. Per Berrettini, romano di nascita ma dichiarato tifoso viola, sarà dunque una serata speciale in attesa del debutto nel torneo di tennis Firenze Open, che prende il via oggi.