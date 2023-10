Stankovic: “La Fiorentina è migliorata. Nzola il pezzo mancante nel puzzle”

"Non sono qua per rispondere alle domande su Sabiri. Questo è un gruppo da Europa League, se nonda Champions. Tanti schemi e culture diverse, sono molto felice di tornare a giocare in Europa. Mi hanno dat0 una grande opportunità qui, dopo che ho sofferto nell'ultimo anno. Devi essere attento quando subentri in una squadra che funziona. Ho avuto il tempo di analizzare tutti i giocatori, ma non di minare le certezze dei ragazzi. Per adesso sono strafelice dei ragazzi. Le 24 ore in più non contano nulla, la stanchezza viene anche dalla testa. Adesso si gioca quasi 70 volte l'anno, le squadre sono attrezzate, abbiamo delle assenze e abbiamo abbastanza uomini di qualità. La Fiorentina non è andata in difficoltà all'inizio dell'anno come la stagione passata, è più cinica e concreta, stanno bene. Nuove idee e nuove rotazioni, ma credo nel lavoro, e nei nsotri ragazzi."