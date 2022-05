Stangata della Questura di Firenze. 22 DASPO per ultras juventini e interisti

La Questura ci va giù pesante

Mano pesante del questore fiorentino che, nelle ultime ore, ha emesso la bellezza di 22 DASPO per altrettanti tifosi fra interisti e juventini. I provvedimenti sono da attribuire a due distinti episodi avvenuti durante la stagione. Il primo, è relativo agli scontri fra ultras Viola e nerazzurri in occasione di Fiorentina-Inter. L'altro riguarda lo striscione appeso sotto la Curva Fiesole da parte di alcuni tifosi juventini a seguito del passaggio di Vlahovic in bianconero. A renderlo noto è la stessa Questura con una nota ufficiale: