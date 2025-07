Zortea a Firenze, standby. La Nazione: “Piace, ma Dodò potrebbe rimanere”

Mentre si attendono novità per l'attacco e il centrocampo, la Fiorentina dovrà capire cosa fare sulla fascia destra. Al momento non ci sono grandi segnali di disgelo con l'entourage di Dodò.

In assenza di un'offerta importante (almeno 25 milioni) il brasiliano resterà. Ma il nome di Zortea resta nei radar viola.

Capitolo uscite. Valentini al Verona non è ancora fatta, la Fiorentina vorrebbe cederlo a titolo definitivo e non in prestito. Moreno invece è a un passo dal prestito al Levante.