Zazzaroni: “Mercato? Ferrari gongola”. E poi annuncia dove giocherà Bove

Parla Ivan Zazzaroni
Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha commentato l'inizio di questa Serie A. Soffermandosi sulla Fiorentina di Pioli, ha dato anche una notizia sul futuro di Edoardo Bove: 

Bologna e Fiorentina si sono completate ottenendo un saldo ultrapositivo. Fenucci e Ferrari gongolano. Ma la notizia più bella è il ritorno in campo di Edoardo Bove: giocherà in Bundesliga.

