Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha commentato l'inizio di questa Serie A. Soffermandosi sulla Fiorentina di Pioli, ha dato anche una notizia sul futuro di Edoardo Bove:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Zazzaroni: “Mercato? Ferrari gongola”. E poi annuncia dove giocherà Bove
Corriere dello Sport
Zazzaroni: “Mercato? Ferrari gongola”. E poi annuncia dove giocherà Bove
Parla Ivan Zazzaroni
Bologna e Fiorentina si sono completate ottenendo un saldo ultrapositivo. Fenucci e Ferrari gongolano. Ma la notizia più bella è il ritorno in campo di Edoardo Bove: giocherà in Bundesliga.
© RIPRODUZIONE RISERVATA