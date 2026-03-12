Ivan Zazzaroni, sulle pagine del Corriere dello Sport, si è espresso in merito alle italiane nelle varie competizioni europee tra cui la Fiorentina in Conference League:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Zazzaroni: “In Europa solo un’italiana. Salvezza o CL? La scelta della Fiorentina”
Corriere dello Sport
Zazzaroni: “In Europa solo un’italiana. Salvezza o CL? La scelta della Fiorentina”
Il commento di Ivan Zazzaroni sul percorso europeo delle italiane
Finalmente una buona notizia dopo i 6 gol presi dall'Atalanta col Bayern, gli 8 della Juve col Galatasaray, i 5 dall'Inter col Bodo e i 6 dal Napoli col PSV, e in tutto fanno 25. Finalmente una buona notizia, dicevo: ai quarti di finale dell'Europa League porteremo sicuramente un'italiana (oggi Bologna e Roma). Temo peraltro che sarà l’unica superstite del nostro campionato poiché la Fiorentina non sembra intenzionata a trascurare la salvezza per una Conference qualsiasi. L’italian floppone non può più sorprendere: siamo pur sempre quelli che hanno saltato due edizioni di fila dei Mondiali e a fine mese rischiano di realizzare il triplete della vergogna.
© RIPRODUZIONE RISERVATA