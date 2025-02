Zaniolo più Kean: adesso tocca a loro. E senza Gudmundsson la strada è spianata

Moise Kean e Nicolò Zaniolo hanno vissuto un percorso simile: talenti precoci, messi sotto i riflettori troppo presto e chiamati a essere uomini quando erano ancora ragazzi. Entrambi hanno affrontato momenti difficili, tra aspettative non mantenute e atteggiamenti sopra le righe, ma il tempo li ha portati a maturare. Kean, ora alla Fiorentina, sta vivendo una stagione da protagonista, cancellando il passato negativo e diventando un pilastro per la squadra di Palladino.

Zaniolo, invece, è arrivato a Firenze dopo un’esperienza a Bergamo che non ha brillato del tutto, ma che gli ha permesso di ritrovare la condizione fisica. Il suo esordio da prima punta contro il Como non è stato convincente, ma il destino gli ha subito offerto un’opportunità: l’infortunio di Gudmundsson ha aperto la strada alla sua convivenza in attacco con Kean. Un’occasione che i due aspettavano da tempo.