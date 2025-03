Vincere è ciò che serviva, ma i fischi del Franchi sono un segnale

La Fiorentina, grazie alla rete messa a segno da Robin Gosens, torna a respirare. Dopo tre sconfitte consecutive, la squadra di Palladino, centra i tre punti e si riporta momentaneamente al sesto posto in classifica. La Fiorentina però, fatica nel sviluppare il proprio gioco, bloccata dalla paura non riuscendo a dominare contro un Lecce che al franchi non ha certo sfoggiato la sua miglior prestazione. Al rientro in campo dall'intervallo non sono passati inosservati i fischi arrivati da una parte dello stadio, e devono essere un segnale anche per Palladino e la squadra.