Viola, turno favorevole. Gli scontri diretti delle altre per rosicchiare punti

La Fiorentina si avvicina alla sfida con il Cagliari consapevole che, calendario alla mano, questo turno di campionato le è favorevole. In barba a tabelle e qualsivoglia tipo di scaramanzia, l'impegno dei viola domani alle 12.30 è sulla carta il più agevole delle formazioni in lotta per le zone di classifica in cui gravitano anche i viola. Come scrive La Nazione, dopo la prevedibile vittoria dell'Inter sul Parma e al primo responso arrivato dal big match tra Atalanta e Milan, tra oggi e domani ci saranno altri due scontri nelle zone nobili.