Un incendio è scoppiato nella notte tra sabato e domenica nel padiglione C sud del Viola Park, sede del settore giovanile della Fiorentina. Le fiamme, divampate intorno alle 2 da una camera per cause ancora da chiarire, hanno causato grande spavento ma, grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco, non ci sono state gravi conseguenze. Quattro persone – tre ragazzi e un accompagnatore – sono state portate in ospedale per aver inalato fumo, ma sono state dimesse poco dopo in buone condizioni.