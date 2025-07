Viola Park, che successo: 75 milioni e mezzo di entusiasmo

Il ritiro della Fiorentina al Viola Park ha sorpreso per l’entusiasmo travolgente e genuino, in netto contrasto con il clima teso di pochi mesi fa, segnato dalle dimissioni di Palladino, dalla contestazione a Pradè e dal difficile rapporto tra Commisso e la Curva Fiesole. Questa nuova energia ha coinvolto non solo Pioli, i giocatori e i dirigenti, ma anche i tifosi, che hanno riempito il centro sportivo ogni giorno, partecipando con passione a presentazioni, allenamenti e amichevoli.