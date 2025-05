Viola appesi alla matematica: vincere per sperare, ma il destino è altrove

Il presente dice nono posto. La Fiorentina si aggrappa a quel filo sottile che la matematica ancora concede per coltivare un’idea d’Europa sempre più flebile. Due vittorie, obbligate, contro Napoli e Udinese, per tenere viva una speranza che non dipende più solo dai risultati dei viola. Serve un incastro quasi perfetto: ad esempio, che la Roma non vada oltre due pareggi, e che la Lazio inciampi almeno una volta. I calcoli si moltiplicano, le percentuali crollano, ma finché l’aritmetica non condanna, la Fiorentina ha il dovere di provarci.