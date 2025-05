Viola a Venezia, buona risposta dei tifosi nonostante orario e… lunedì

Nonostante la giornata lavorativa e l'orario scomodo (18.30 il fischio d'inizio), saranno circa 700 i tifosi della Fiorentina che seguiranno la squadra al Penzo di Venezia. Come riporta La Nazione, dopo la batosta europea contro il Betis ci sarà comunque un numero considerevole di persone in arrivo da Firenze pronte ad affrontare l'affascinante trasferta in Laguna e supportare i viola nella disperata ricerca di una posizione europea. Ultima spiaggia per la Fiorentina, non l'ultima gara lontano dal Franchi: dopo il Bologna in casa ci sarà la chiusura della stagione a Udine.