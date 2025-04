Vincere per proseguire la corsa: ora la Fiorentina non può più sbagliare

Qualche ora dopo alla fine Cagliari-Fiorentina si gioca. Oggi le squadre saranno in campo dopo la travagliata Pasquetta e la scomparsa di Papa Francesco, in una sfida contro una formazione in lotta per salvarsi che potrebbe diventare ostica vista la difficoltà dei viola contro avversari meno blasonati. Una cosa è certa, come scrive Repubblica: la corsa all'Europa non ammette inciampi. Nessun calcolo, bisognerà giocare sempre per vincere.