Vincere contro il passato per la storia. Gudmundsson l’asso nella manica

La gara di oggi è un appuntamento con la storia per la Fiorentina. Vincere per la nona volta di fila in Serie A, alimentare i sogni di alta classifica, e dare una gioia ad Edoardo Bove. Il Corriere Fiorentino sottolinea la difficoltà della gara, dall'altra parte c'è il Bologna del grande ex Italiano. Il tecnico vorrà sorprendere la viola, anche se senza sassolini da togliersi. Il cinismo e la compattezza viola, contro il Bologna aggressivo e spregiudicato di questa stagione. Palladino potrebbe rischiarsi il jolly, Albert Gudmundsson. Ieri secondo il quotidiano, prevaleva la cautela. Ma se Palladino lo rischiasse potrebbe restare fuori Sotti con l'ex Genoa centrale e Beltran largo a sinistra