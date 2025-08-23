Vieri sorpreso: “Kean una bestia. Mi aspettavo qualcuno lo comprasse dall’estero”

Christian Vieri, ex attaccante di Fiorentina, Inter, Juventus tra le tante, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. L'ex bomber azzurro, oggi opinionista, ha detto la sua sulla squadra di Stefano Pioli:
Intanto è bello che siano tornati al loro posto sia Sarri che Pioli. La Viola ha Dzeko che porta mentalità e gol, oltre che quella bestia di Kean: mi aspettavo che qualcuno dall'estero comprasse Moise perché è esploso definitivamente. Il Bologna ha Italiano, uno dei migliori in circolazione, e la Lazio è piena di buoni giocatori. Da queste squadre mi aspetto uno scatto Champions. Il Como non è più una sorpresa, ma una realtà: per l'Europa, ma arrivare tra le prime 4 è dura. Anche in fondo alla classifica è una bella bagarre: non sarà facile per nessuno vincere a Pisa, Cremona o Lecce
