Vice Dodò: piace Zortea, ma è caro. Alternativa Maffeo con uno sguardo al ritiro

Parole al miele quelle spese nella serata di ieri al Viola Park da parte di Dodò. La Fiorentina intanto sul mercato si sta muovendo per cercare un terzino che faccia da vice al brasiliano. Tra i profili emerge quello di Nadir Zortea che piace molto al club gigliato e che verrebbe volentieri a Firenze per fare il salto di qualità. Ma il costo a meno di 10 milioni è caro per la Fiorentina.