Vice Dodò, Nazione: “Pioli sta cercando di capire un dettaglio in particolare”

La Fiorentina lavora anche per un vice Dodò

Quella del mercato viola rimane una fase di valutazioni. Stefano Pioli, ad esempio, sta cercando di capire se il vice Dodò può essere fatto in casa oppure no.

In questo senso il rientro in gruppo di Fortini darà al tecnico le risposte necessarie, fermo restando la candidatura di Sottil che rimane comunque da monitorare sul mercato in uscita.